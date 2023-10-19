Як зафарбувати сивину за допомогою відвару аптечної трави: один засіб - 6 різних кольорів

Цими копійчаними засобами можна на раз приховати сивину: як зафарбувати сиве волосся за допомогою аптечних трав.

Сиве волосся – це проблема для багатьох людей, яка приходить з віком. Для когось це нормально, чоловіки, наприклад, не дуже переймаються цим питанням. А для жінок це досить небажане явище, тому вони якнайшвидше намагаються її замаскувати. Зафарбувати сивину можна не лише спеціальними фарбами, які на сивому волосся досить швидко змиваються. Ще існує декілька народних засобів, які впораються з проблемою сивини і триматимуться значно довше. А волосся після таких засобів стане живим, міцним та доглянутим.

Раніше ми писали, який колір волосся реально омолоджує жінок після 50-ти.

Як зафарбувати сивину вдома

Є кілька підручних засобів, які впораються із сивиною і не пошкодять ваші пасма. Навпаки, волосся стане міцним та здоровим. Це:

басма чи хна;

мелена або зернова кава;

аптечна ромашка;

корінь ревеню;

відвар лушпиння ріпчастої цибулі;

волоський горіх.

Як зафарбувати сивину відваром із трав

Такий відвар підходить для тих, хто хоче мати натуральний колір волосся карамельного відтінку. У цьому випадку можна використовувати ромашку. Потрібно взяти одну склянку ромашки та заварити її у 500 грамів води. Дайте настоятися відварові кілька годин, після цього додайте дві столові ложки гліцерину і все ретельно перемішайте.

Приготовану суміш для фарбування волосся потрібно нанести на пасма, потім покрити голову харчовою плівкою чи поліетиленовим пакетом. Залишаємо суміш на одну годину, після чого потрібно ретельно вимити голову шампунем та гарно прополоскати локони.

Для русявого волосся найкраще підходить корінь ревеню. Його можна придбати або в аптеці, або на ринку. Дві столові ложки кореню заливаємо водою, потім необхідно закип’ятити суміш, відставити і дати охолонути. Цією сумішшю фарбуємо сивину за тим самим принципом, що і ромашкою.

Як зафарбувати сивину хною вдома

Хна і басма – дуже бюджетний варіант для фарбування сивини, ще й безпечний. З такою натуральною фарбою можна не переживати за свої локони: вони не випадатимуть і не ламатимуться.

Перед тим, як використовувати цю природню фарбу, потрібно на шкіру, куди може потрапити хна, нанести крем чи масло. Оскільки після використання фарби можуть залишитися сині плями, які дуже важко витираються.

Аби пофарбуватися хною, потрібно зварити з неї кашу. Вам знадобиться молоко і хна, це все потрібно перемішати в рідку кашу та залишити на 2 години під кришкою. Тим, у кого жирне волосся, краще скористатися звичайною водою замість молока, оскільки воно має в своєму складі жири.

Цю кашку необхідно нанести на сиве волосся, потім закутати його поліетиленовою шапочкою чи пакетом. Голову потрібно обмотати рушником і тримати фарбу 4-5 годин, щоб фарба добре взялася на сивих пасмах. Після цього слід ретельно вимити голову шампунем. Дуже важливо пам’ятати: після такого фарбування кілька днів не можна користуватися феном, плойкою чи праскою для волосся.

Хну можна поєднувати з різноманітними добавками, тоді ви отримаєте різні відтінки волосся.

Темний рудий відтінок – хна і кориця.

– хна і кориця. Світлий рудий відтінок – хна та імбир чи петрушка.

– хна та імбир чи петрушка. Стигла слива – хна та сушені ягоди бузини, які можна придбати в аптеці.

– хна та сушені ягоди бузини, які можна придбати в аптеці. Золота пшениця – хна та відвар ромашки чи кульбаби, ще трохи куркуми.

– хна та відвар ромашки чи кульбаби, ще трохи куркуми. Жовто-червоний відтінок – хна та відвар лушпиння цибулі.

– хна та відвар лушпиння цибулі. Шоколадний відтінок – хна і натуральна мелена кава чи дубова кора.

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