Як минула ніч в регіонах України: ситуація на ранок

Ніч проти 19 жовтня в більшості областей України минула з обстрілами. Росіяни атакували міста дронами та ракетами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 10 обстрілів (94 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони із артилерії, мінометів, АГС. Зафіксовано скидання фугасів із безпілотників (Семенівська громада Новгород-Сіверського район).

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі сталося влучання БПЛА типу "Shahed" по об’єкту інфраструктури в м. Суми. Попередньо — без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Запорізька область: окупанти завдали 123 удари по 21 населеному пункту області.

Військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному та Затишшю, 3 РСЗВ-обстріли Малинівки й Малої Токмачки, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.

Надійшло 92 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській.

Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету.

Вчора зранку росіяни поцілили ракетою в приватний сектор Обухівки Дніпровського району. Загинула 31-річна жінка. 4 людей поранено. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Один будинок та господарська споруда знищені повністю. Загалом пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.

Окрім атаки по Дніпровському району, вчора було 4 артобстріли Нікополя. Постраждав 36-річний чоловік. Зайнявся готель. Рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджено 7 приватних будинків та 4 господарські споруди.

Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені.

Харківщина: вчора вдень ворог завдав ракетного удару по місту Харкову, попередньо ракетою "Іскандер". Зафіксовано влучання на території заводу поруч з об’єктом критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено лінії електромережі. Відключено від електропостачання с. Елітне та с. Кулиничі. Отримала осколкове поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога.

Вчора вдень ворог з мінометів обстріляв с. Одноробівка Богодухівського району, внаслідок чого пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки та газову трубу. Минулося без потерпілих.

Луганщина: неподалік Надії Сили оборони відбили більше десяти атак ворога. Знов пішли уперед росіяни біля Макіївки, де до цього вони на кілька днів зупинилися.

Окупанти завдали авіаційних ударів по Невському, Новолюбівці, Білогорівці.

У Невському вибухнула бомба КАБ-500, внаслідок чого зруйновано житловий будинок. Друга — на околиці села.

Донеччина: минулої доби під вогнем — 8 населених пунктів: Авдіївка, Українськ, смт Курдюмівка, смт Неліпівка, с.Довга Балка, с.Предтечине, с.Торське, с.Юр’ївка

Пошкоджено 33 житлових будинки (з них 8 —багатоквартирні), будівля дошкільного закладу, будівля музичної школи, адмінбудівля шахти "Україна", вантажний автомобіль, службовий автомобіль, 2 цивільних автомобіля, мотоцикл, 2 ЛЕП, трансформатор, 2 господарчих споруди, будівля продуктового складу.

Миколаївщина: вчора вечері ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Влучання зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло дві людини, поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру.

Цієї ночі в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БпЛА типу "Shahed-136/131" виникла пожежа покрівлі одноповерхової складської будівлі, що не експлуатується. Без постраждалих.

Вночі місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа будівлі, що не експлуатується, на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Минулося без постраждалих.

Вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора протягом дня під обстрілами були два населені пункти Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 105 обстрілів (580 снарядів), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (23 снаряди).

Росіяни поцілили у райони 30 населених пунктів області; територію заводу та парку у Херсоні.

69-річна жінка, яка отримала травми через ворожий обстріл с. Благовіщенське, померла в лікарні.

Золота Балка була знову під ворожим вогнем. Окупанти вдарили по селу з артилерії. Зафіксовано 12 "прильотів". Поранення отримала 78-річна жінка. Її госпіталізовано. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок удару по мікрорайону Острів міста Херсона постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.

Ще один "приліт" - по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель.

За добу на Херсонщині 2 людини загинули, ще 4 дістали поранення.

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