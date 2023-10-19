ATACMS для України: чому США перетнули чергову "червону лінію" Путіна - Yahoo

Передавання Україні ракет ATACMS свідчить про зміну ставлення президента США Джо Байдена до підтримки Києва.

Таку думку висловив колумніст Yahoo Finance Рік Ньюман.

"І тепер Білий дім справді прагне не лише не дати Україні програти, але й забезпечити її можливостями для перемоги. І зробити це швидше", - пише він.

На його думку, є три фактори, які змушують американську адміністрацію прискоритися.

По-перше, це дедалі сильніші вагання всередині суспільства й політикуму США щодо того, чи варто й надалі в такому обсязі підтримувати Україну. Тобто, є усвідомлення, що такі можливості для допомоги Києву, які є зараз, Білий дім матиме не завжди. І те, що Конгрес США не здатен обрати спікера ― тобто заповнити третю за важливістю посаду у владній системі країни, ускладнює складання прогнозів на майбутнє.

По-друге, війна між Ізраїлем і ХАМАС може в подальшому забирати все більше уваги й ресурсів.

По-третє, Путін розраховує дочекатися моменту, коли підтримка України зменшиться, а тоді вдарити. І його підхід може мати успіх ― якщо не заподіяти Росії максимальної шкоди якнайшвидше. І якщо в доволі спокійні часи США могли не квапитися з допомогою Києву, то зараз настав час бути рішучішими.

"З іншого боку, і війна в Україні, і війна на Близькому Сході стануть для Байдена тим, про що з нього питатимуть виборці. Перемога України та відносний спокій в Ізраїлі значно посилять його позицію. Якщо ж Київ загрузне у війні, що може перетворитися на безкінечну, американські виборці цього не оцінять. Хоча США не починали жодної з цих воєн ― так випало, що американський президент частково відповідатиме за кожну з них. І тоді як на Близькому Сході важелів впливу у Байдена небагато ― у тому регіоні забагато гравців і непередбачуваних факторів, на ситуацію в Україні він може вплинути більше. Зокрема, надавши більше потужних далекобійних ракет", - додав колумніст.

Що відомо про удари ATACMS

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Українські Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення операції в Бердянську та Луганську, вказавши, що сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Російська сторона про втрати офіційно не писала.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на надання США ракет ATACMS Україні.

"По-перше, це, звичайно, завдає шкоди. Це створює додаткову загрозу. По-друге, ми звичайно зможемо відбивати ці атаки. Але що найголовніше – це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення", – сказав Путін.

Він назвав постачання Україні ATACMS "черговою помилкою з боку США".

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