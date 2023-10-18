США передали Україні ракети ATACMS: Путін біснується

Путін впевнений, що ці поставки не вплинуть на ситуацію на фронті.

Російський президент-диктатор Володимир Путін відреагував на передавання Україні американських далекобійних ракет ATACMS. Він назвав це "помилкою США".

Про це очільник Кремля сказав під час брифінгу у Пекіні у середу, 18 жовтня.

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"Це чергова помилка з боку Сполучених Штатів, і одразу з кількох причин. По-перше, якби вони не постачали цю зброю, то могли б у майбутньому сказати: ну от, якби ми всі поставили, що можемо, ось тоді ситуація змінилася, але це призвело б до жертв. Ми такі молодці, ми цього не зробили. Але вони це зробили. А результату не буде. Вже тому це помилка", - заявив російський диктатор.

Путін впевнений, що російські сили нібито зможуть відбивати атаки ракет і що ці поставки жодним чином не допоможуть Україні. Додамо, що такі заяви господар Кремля робив щодо іншого західного озброєння.

"Але найголовніше - це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії дотику", - вважає він.

Нагадаємо, Путін запросив Байдена до Росії на млинці та чаювання.

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