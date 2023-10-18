США передали Украине ракеты ATACMS: Путин беснуется

Путин уверен, что эти поставки не повлияют на ситуацию на фронте.
Российский президент-диктатор Владимир Путин отреагировал на передачу Украине американских дальнобойных ракет ATACMS. Он назвал это "ошибкой США".
Об этом глава Кремля сказал на брифинге в Пекине в среду, 18 октября.
"Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов, и сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не снабжали это оружие, то могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация изменилась, но это привело бы к жертвам. Мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет. Уже потому это ошибка", — заявил российский диктатор.
Путин уверен, что российские силы вроде бы смогут отражать атаки ракет и что эти поставки никоим образом не помогут Украине. Добавим, что такие заявления хозяин Кремля делал по поводу другого западного вооружения.
"Но самое главное – это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения", – считает он.
Напомним, Путин пригласил Байдена в Россию на блины и чаепитие.
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