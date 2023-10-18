В Бердичеве горела квартира, где находились дети: погиб младенец

В Бердичеве Житомирской области произошел пожар в девятиэтажке. В квартире в тот момент находилась семья с детьми. Двух удалось спасти, но полуторамесячный младенец погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"До прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двоих детей (2020 и 2022 годов рождения) и сам смог выбраться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира на девятом этаже полностью охватила огонь. Мать со спасенными детьми находилась во дворе. Впрочем, женщина сообщила, что внутри дома остался еще один ее маленький ребенок. Когда спасатели попали в дом, то обнаружили в колыбели младенца.

"Полторамесячного мальчика сразу вынесли из здания. К сожалению, он уже был без признаков жизни", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в Винницкой области заживо сгорели двое детей. В общей сложности на момент возникновения возгорания в квартире находилось шесть несовершеннолетних.

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