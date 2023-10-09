В Винницкой области заживо сгорели двое детей

В жилом доме в селе Верховка Винницкой области произошел пожар. К моменту возникновения возгорания в квартире находились шестеро детей, двое из которых погибли.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Около 17 часов поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Верховка Винницкой области. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар произошел в квартире на втором этаже, двухэтажного жилого дома", – говорится в сообщении.

В одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили двоих маленьких детей без признаков жизни. Погибшими оказались два брата 2023 и 2020 годов рождения.

12-летняя девочка из задымленного дома выбежала на улицу самостоятельно. Еще троих малолетних детей до прибытия подразделения спасателей с помощью лестницы спас сосед. Он увидел дым из окна квартиры и услышал крики детей.

Причину пожара устанавливают.

Напомним, в Черновцах произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого погибли женщина с сыном.

А в Полтавской области во время пожара погиб 2-летний ребенок. Произошло это в одном из сел Лубенского района.

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