У Вінницькій області живцем згоріли двоє дітей

В житловому будинку в селі Верхівка на Вінниччині сталася пожежа. На момент виникнення загоряння в квартирі перебувало шість дітей, двоє з яких загинули.

Про це повідомили в ДСНС.

"Близько 17 години надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Верхівка, що на Вінниччині. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа сталася у квартирі на другому поверсі, двоповерхового житлового будинку", – йдеться в повідомленні.

В одній із кімнат помешкання бійці ДСНС виявили двох маленьких дітей без ознак життя. Загиблими виявилися два брати 2023 та 2020 року народження.

12-річна дівчинка із задимленого помешкання вибігла на вулицю самостійно. Ще трьох малолітніх дітей, до прибуття підрозділу рятувальників, за допомогою драбини врятував сусід. Він і побачив дим з вікна квартири та почув крики дітей.

Причину пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася пожежа у багатоповерховому будинку, внаслідок якої загинули жінка з сином.

А у Полтавській області під час пожежі загинула 2-річна дитина. Сталося це в одному із сіл Лубенського району.

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