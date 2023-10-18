У Бердичеві горіла квартира, де перебували діти: загинуло немовля

В Бердичеві Житомирської області сталася пожежа в дев'ятиповерхівці. У квартирі на той момент перебувала родина з дітьми. Двох вдалось врятувати, але півторамісячне немовля загинуло.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"До прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 років народження) та сам зміг вибратися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квартиру на дев'ятому поверсі повністю охопив вогонь. Мати з врятованими дітьми перебувала на подвір’ї. Втім, жінка повідомила, що всередині оселі залишилася ще одна її маленька дитини. Коли рятувальники потрапили до помешкання, то виявили у колисці немовля.

"Півторамісячного хлопчика одразу винесли з будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у Вінницькій області живцем згоріли двоє дітей. загалом на момент виникнення загоряння в квартирі перебувало шість неповнолітніх.

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