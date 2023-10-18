Путин пригласил Байдена в Россию на блины и чаепитие

Во время ответа Путин несколько раз кхекал, вероятно, из-за волнения.

Российский президент-диктатор Владимир Путин пригласил американскую делегацию во главе с президентом Джо Байденом в Россию на блины и чаепитие

Об этом он сказал на брифинге в Пекине в среду, 18 октября.

Как видно из видео, Путин взволнован за переданные Америкой Украине дальнобойные ракеты ATACMS. За 20 секунд ответа он несколько раз упоминает ATACMS и кхекав.

"Если война проиграна, зачем снабжать ATACMS. Пусть заберут назад ATACMS, все остальное оружие, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, для чего и о чем разговаривать, зачем ATACMS. Задайте этот ему вопрос", — сказал он.

Напомним, в России отреагировали на передачу Украине ракет ATACMS. Там угрожают войной против НАТО.

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