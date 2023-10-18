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Путін запросив Байдена до Росії на млинці та чаювання

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путін запросив Байдена до Росії на млинці та чаювання

Президент РФ Володимир Путін / Фото: Associated Press

Під час відповіді Путін декілька разів кхекав, ймовірно, через хвилювання.

Російський президент-диктатор Володимир Путін запросив американську делегацію на чолі із президентом Джо Байденом до Росії на млинці та чаювання

Про це він сказав під час брифінгу у Пекіні у середу, 18 жовтня.

Як видно із відео, Путін схвильований за передані Америкою Україні далекобійні ракети ATACMS. За 20 секунд відповіді він декілька разів згадує ATACMS і кхекав. 

"Якщо війна програна, навіщо постачати ATACMS. Нехай заберуть назад ATACMS, всю іншу зброю, сідають за млинці, приїжджають до нас на чаювання. Якщо програна війна, для чого і про що розмовляти, навіщо ATACMS. Задайте це йому запитання", - сказав він. 

Нагадаємо, у Росії відреагували на передавання Україні ракет ATACMS. Там погрожують війною проти НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
205
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