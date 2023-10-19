Висадка ЗСУ на лівому березі Херсонської області: що кажуть аналітики ISW

Операція може бути масштабнішою за попередні, вважають експерти.

Операція ЗСУ на лівому березі в Херсонській області, про яку стало відомо 18 жовтня, може бути масштабнішою, ніж усі попередні.

Таке припущення зробили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики кажуть, що українські війська просунулися на північ від Піщановки (14 км на схід від міста Херсон і 3 км від річки Дніпро) і до Пойми (11 км на схід від міста Херсон і 4 км від річки Дніпро).

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Повідомляється, що росіяни почали поширювати інформацію про те, що дві українські штурмові групи висадилися на лівому березі Дніпра і прорвали першу лінію оборони ЗС РФ. У середовищі російських "військкорів" зростає занепокоєння з приводу того, що ця операція може бути частиною більш масштабного плану.

"Примітно, що чільні й загалом надійні російські джерела обговорюють дії України на східному березі як більш масштабні, ніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через річку", — додають аналітики.

Піщанівка та Пойма є важливими населеними пунктами, які розташовані недалеко від мостів. Ворог вважає, що наступ у Херсонській області може відбуватися для відволікання російських сил від інших частин фронту.

Раніше у ЗСУ повідомили, що удари військових Збройних сил України по російській логістиці вже впливає на кількість ворожих обстрілів на Херсонщині.

Також стало відомо, що українські військові просунулися північніше Копанів та Новопрокопівки на Таврійському напрямку.

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