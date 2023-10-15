Чи здатна РФ на великий десант на правий берег Дніпра: пояснення експерта

За словами Мусієнка, деякий час військова присутність росіян дійсно була збільшена на лівобережжі Дніпра.

Про форсування Дніпра росіянами на Херсонщині наразі не йдеться. Ознак того, що наближчим часом окупанти спробують реалізувати велику операцію щодо висадки десанту на правий берег, поки нема.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

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За його словами, деякий час військова присутність росіян дійсно була збільшена на лівобережжі Дніпра.

"Думаю, що це було показово, для демонстрації того, що Росія може готувати військові операції на правий берег. Це не значить, що вони їх будуть проводити. Плюс нарощування обстрілів. Там йде інтенсивна боротьба між українськими та російськими підрозділами за острови", – пояснив аналітик.

Він підтвердив, що ЗСУ проводять там певні рейди на човнах, на катерах, щоб вражати ворога на лівому березі і шукати можливості для плацдарму. Ворог теж активізується такими операціями, успіху не має. Тому росіяни зараз концентруються на обстрілах.

"Про форсування Дніпра, наступальні дії з лівого на правий берег зараз не йдеться. Не видно того, що це може відбутися", – вважає Мусієнко.