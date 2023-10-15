У Херсоні лунають вибухи — оприлюднено наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі (фото)

В місті пошкоджено лінії електропередач, є руйнування будинків.

У Херсоні лунають вибухи. Місто перебуває під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ.

Про це заявили у Херсонській МВА.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, через ворожі обстріли в місті пошкоджено лінії електропередач, є руйнування будинків.

Фото: Херсонська МВА

Він також оприлюднив фото наслідків влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона.

Нагадаємо, росіяни також вдарили по Золотій Балці на Херсонщині 15 жовтня. Там відомо про 28 "прильотів".

Тим часом на Херсонському напрямку та Запорізькому напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Там окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка, Молодіжне.

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