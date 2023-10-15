Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні лунають вибухи — оприлюднено наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
216
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні лунають вибухи — оприлюднено наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі (фото)

У Херсоні лунають вибухи Фото: Херсонська МВА

В місті пошкоджено лінії електропередач, є руйнування будинків. 

У Херсоні лунають вибухи. Місто перебуває під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ.

Про це заявили у Херсонській МВА.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, через ворожі обстріли в місті пошкоджено лінії електропередач, є руйнування будинків. 

Фото: Херсонська МВА / ©
Фото: Херсонська МВА

Він також оприлюднив фото наслідків влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона.

Нагадаємо, росіяни також вдарили по Золотій Балці на Херсонщині 15 жовтня. Там відомо про 28 "прильотів".

Тим часом на Херсонському напрямку та Запорізькому напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Там окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка, Молодіжне.

Читайте також:

​​​​​​​Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
216
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація