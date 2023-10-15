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Наталка Денисенко показалася під крапельницею та розповіла стан свого здоров'я

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Наталка Денисенко показалася під крапельницею та розповіла стан свого здоров'я

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Знаменитість захворіла.

Українська акторка Наталка Денисенко, яка раніше скаржилася на погане самопочуття, показалася під крапельницею.

В Instagram-stories артистка опублікувала фото, як вона лежить в ліжку, а до її руки під'єднана система крапельниці. До слова, знаменитість захворіла, тож нині активно лікується. Наталка говорить, що лікування дає свої результати, і вона поступово одужує.

"Ну я отак поки…Але аналізи показують, що динаміка позитивна. Тому я рада і крапельниці", - поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко під крапельницею / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко під крапельницею / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, ще 9 жовтня Наталка Денисенко ділилася, що захворіла. В акторки піднялася висока температура, а також її мучив кашель. До слова, попри погане самопочуття, знаменитість все одно виходила на сцену, адже не хотіла зривати вистави.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова потрапила до лікарні, де їй поставили крапельниці. Згодом артистка показала, який вигляд має її рука після ін'єкцій. Знаменитість неабияк налякала прихильників. Рука артистки набрякла, була вся в синцях, а на місці уколу взагалі з'явилася шишка.

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Дата публікації
Перегляди
565
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