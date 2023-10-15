Скільки дітей залишилося у прифронтовій Донеччині: в ОВА підрахували

В ОВА Донеччини закликають батьків та опікунів вберегти життя своїх дітей та евакуюватися.

Станом на початок жовтня в Донецькій області залишаються 40 576 дітей. Більшість із них — у відносно віддалених від фронту населених пунктах.

Про це розповів виконувач обов’язків голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

За його словами, від 7 квітня, коли розпочалася примусова евакуація дітей з фронтових міст, 524 дитини були перевезені до більш безпечних регіонів.

"На жаль, були й випадки переховування дітей. Зокрема, у Бахмуті дорослі, що самі не бажали виїжджати, ховали своїх дітей за іншими адресами, щоб представники влади не змогли їх евакуювати, — каже Ігор Мороз.

Очільник ОВА закликав батьків та опікунів вберегти життя своїх дітей та евакуюватися у більш безпечні регіони.

Нагадаємо, що жителів Херсонщини закликали вивезти дітей з “пекла російських обстрілів”.

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