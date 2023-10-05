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Україна вивезла ще 19 дітей з окупованих територій (відео)

Україна вивезла ще 19 дітей з окупованих територій (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Україна вивезла ще 19 дітей з окупованих територій (відео)

Вивезені з окупації українські діти / Скриншот

Загалом команда Save Ukraine повернула на підконтрольні Україні території 196 дітей.

Україна евакуювала ще 19 дітей, які перебували на тимчасово окупованих ворогом територіях.

Про це очільник проєкту Save Ukraine Микола Кулеба повідомив у Мережі 5 жовтня.

"19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії", – йдеться в заяві Кулеби.

Він зазначив, що загалом команда Save Ukraine повернула на підконтрольні Україні території 196 дітей.

"Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", – додав очільник проєкту.

Україна евакуювала ще 19 дітей з окупації: момент зняли на відео

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Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо про проведену евакуацію всіх дітей із п'яти населених пунктів Запорізької області поблизу зони бойових дій.

Додамо, що раніше влада Херсонщини закликала евакуюватися всіх жителів лівого берега, тобто громад, розташованих на лінії вогню.

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Дата публікації
Перегляди
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