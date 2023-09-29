Уряд створив Державну службу у справах дітей: що про неї відомо

У п'ятницю, 22 вересня, Уряд ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зазначається, що Служба як центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення.

"Сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які всі страждають від впливу російської агресії. Також понад 65 тис. дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування. Незалежно від того, де виховуються діти - в рідній, чи прийомній родині, усі вони потребують соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що цей орган опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, зокрема її права на життя в родині, та якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину.

"Ми посилюємо координацію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей, з тим, щоб кожна дитина змогла відчути батьківську любов", - додала Жолнович.

Раніше ми писали, що взимку росіяни будуть продовжувати здійснювати обстріли енергоінфраструктури, прикордоння, Херсона, Запоріжжя, Кривого рогу, Краматорська, а також вдаватись до імітації наступу.

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