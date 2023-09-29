Суддя на Одещині попався на хабарі: фото

Вершитель правосуддя вимагав плату за ухвалення рішень про забезпечення позову.

У п’ятницю, 29 вересня, виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одеської області затримали при одержанні майже 50 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, опублікувавши відповідне фото.

У повідомленні йдеться, що суддя вимагав плату за ухвалення рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Суддю затримали співробітники НАБУ і САП спільно з СБУ. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Подробиці справи обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, раніше суддя Броварського міськрайонного суду Київської області вимагав 4 тисячі доларів США хабаря за “правильне вирішення питання” під час судового засідання. Його затримали співробітники СБУ та НАБУ під час отримання другого траншу неправомірної винагороди.

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