Суддя на Одещині попався на хабарі: фото

Вершитель правосуддя вимагав плату за ухвалення рішень про забезпечення позову.
У п’ятницю, 29 вересня, виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одеської області затримали при одержанні майже 50 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, опублікувавши відповідне фото.
У повідомленні йдеться, що суддя вимагав плату за ухвалення рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.
Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).
Суддю затримали співробітники НАБУ і САП спільно з СБУ. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Подробиці справи обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, раніше суддя Броварського міськрайонного суду Київської області вимагав 4 тисячі доларів США хабаря за “правильне вирішення питання” під час судового засідання. Його затримали співробітники СБУ та НАБУ під час отримання другого траншу неправомірної винагороди.
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