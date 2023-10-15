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На Чернігівщині на міні підірвались двоє людей – один загинув на місці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Чернігівщині на міні підірвались двоє людей – один загинув на місці

Попередження про міни / Фото: Associated Press

У передмісті Чернігова двоє чоловіків підірвались на міні у лісосмузі.

У Чернігівській області 15 жовтня на міні підірвались двоє чоловіків. Один з них загинув, другий – травмований.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.  

"О 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської територіальної громади. За попередньою інформацією один чоловік загинув, ще один - травмований", - йдеться у повідомленні.

Чаус також додав що наразі на місці події працюють вибухотехніки й закликав мешканців бути пильними й не нехтувати заходами безпеки.

Нагадаємо, на Харківщині підірвалися двоє хлопців – вони померли на місці.

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