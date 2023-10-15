ЦАХАЛ назвав кількість ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС

У ЦАХАЛ підрахували, скільки ізраїльських заручників ХАМАС утримує в Секторі Гази після 7 жовтня 2023 року.

Терористи ХАМАС продовжують утримувати в Секторі Гази 126 ізраїльських заручників.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Також, за даними ЦАХАЛ, загальна кількість ізраїльських жертв внаслідок нападу ХАМАСу становить понад 1300 вбитих. Ізраїльські військові також заявили, що щонайменше 279 їхніх солдатів було вбито.

ХАМАС у свою чергу заявив, що в результаті ізраїльських авіаударів було вбито 13 заручників, серед яких були й іноземці.

Міністерство охорони здоров’я Сектора Гази заявило, що понад 2300 людей загинули під час бомбардувань Ізраїлю, а лікарі попереджають, що ще тисячі людей можуть загинути, оскільки в медичних закладах закінчаться паливо та запаси.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, жертвами нападу ХАМАСу на Ізраїль стали понад 100 іноземців, зокрема українці.

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