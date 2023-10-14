Жертвами нападу ХАМАСу на Ізраїль стали понад 100 іноземців

Унаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль із ізраїльської сторони загинули понад 1,3 тис. людей. Втім, не всі жертви атаки - це ізраїльтяни. Серед них понад сотні громадян інших країн.

Список загиблих, зникли безвісти і взятих у заручники іноземців склало агентство AFP.

Слід зауважити, що до списку потрапило понад 100 осіб із 31 країни. Влада цих держав підтвердила загибель своїх громадян:

США: 27 загиблих

Таїланд: 24

Франція: 15

Непал: 10

Аргентина: 7

Україна: 7

Росія: 4

Велика Британія: 4

Чилі: 4

Австрія: 3

Білорусь: 3

Канада: 3

Китай: 3

Філіппіни: 3

Бразилія: 3

Перу: 2

Румунія: 2

Австралія, Азербайджан, Камбоджа, Ірландія, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Колумбія, Парагвай: по одній людині

Німеччина, Мексика: громадяни серед заручників

Італія, Парагвай, Шрі-Ланка, Танзанія: громадяни серед зниклих безвісти.

Як повідомлялося, Ізраїль наказав жителям сектора Гази евакуюватися на південь. Єрусалим заявив про створення безпечного коридору і запропонував жителям сектора Гази евакуюватися від 10:00 до 16:00 14 жовтня.

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