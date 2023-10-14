Жертвами нападу ХАМАСу на Ізраїль стали понад 100 іноземців

Йдеться про іноземців із 31 країни.
Унаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль із ізраїльської сторони загинули понад 1,3 тис. людей. Втім, не всі жертви атаки - це ізраїльтяни. Серед них понад сотні громадян інших країн.
Список загиблих, зникли безвісти і взятих у заручники іноземців склало агентство AFP.
Слід зауважити, що до списку потрапило понад 100 осіб із 31 країни. Влада цих держав підтвердила загибель своїх громадян:
- США: 27 загиблих
- Таїланд: 24
- Франція: 15
- Непал: 10
- Аргентина: 7
- Україна: 7
- Росія: 4
- Велика Британія: 4
- Чилі: 4
- Австрія: 3
- Білорусь: 3
- Канада: 3
- Китай: 3
- Філіппіни: 3
- Бразилія: 3
- Перу: 2
- Румунія: 2
- Австралія, Азербайджан, Камбоджа, Ірландія, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Колумбія, Парагвай: по одній людині
- Німеччина, Мексика: громадяни серед заручників
- Італія, Парагвай, Шрі-Ланка, Танзанія: громадяни серед зниклих безвісти.
Як повідомлялося, Ізраїль наказав жителям сектора Гази евакуюватися на південь. Єрусалим заявив про створення безпечного коридору і запропонував жителям сектора Гази евакуюватися від 10:00 до 16:00 14 жовтня.