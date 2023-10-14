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Жертвами нападу ХАМАСу на Ізраїль стали понад 100 іноземців

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Жертвами нападу ХАМАСу на Ізраїль стали понад 100 іноземців

Ізраїль / Фото: Associated Press

Йдеться про іноземців із 31 країни.

Унаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль із ізраїльської сторони загинули понад 1,3 тис. людей. Втім, не всі жертви атаки - це ізраїльтяни. Серед них понад сотні громадян інших країн.  

Список загиблих, зникли безвісти і взятих у заручники іноземців склало агентство AFP. 

Слід зауважити, що до списку потрапило понад 100 осіб із 31 країни. Влада цих держав підтвердила загибель своїх громадян:

  • США: 27 загиблих
  • Таїланд: 24
  • Франція: 15
  • Непал: 10
  • Аргентина: 7
  • Україна: 7
  • Росія: 4
  • Велика Британія: 4
  • Чилі: 4
  • Австрія: 3
  • Білорусь: 3
  • Канада: 3
  • Китай: 3
  • Філіппіни: 3
  • Бразилія: 3
  • Перу: 2
  • Румунія: 2
  • Австралія, Азербайджан, Камбоджа, Ірландія, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Колумбія, Парагвай: по одній людині
  • Німеччина, Мексика: громадяни серед заручників
  • Італія, Парагвай, Шрі-Ланка, Танзанія: громадяни серед зниклих безвісти.

Як повідомлялося, Ізраїль наказав жителям сектора Гази евакуюватися на південь. Єрусалим заявив про створення безпечного коридору і запропонував жителям сектора Гази евакуюватися від 10:00 до 16:00 14 жовтня.

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Дата публікації
Перегляди
94
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