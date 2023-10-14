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Жертвами нападения ХАМАСа на Израиль стали более 100 иностранцев

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Жертвами нападения ХАМАСа на Израиль стали более 100 иностранцев

Израиль / Фото: Associated Press

Речь идет об иностранцах из 31 страны.

В результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль с израильской стороны погибли более 1,3 тыс. человек. Впрочем, не все жертвы атаки – это израильтяне. Среди них более сотни граждан других стран.

Список погибших, пропавших без вести и взятых в заложники иностранцев составило агентство AFP.

Следует отметить, что в список попали более 100 человек из 31 страны. Власти этих государств подтвердили гибель своих граждан:

  • США: 27 погибших
  • Таиланд: 24
  • Франция: 15
  • Непал: 10
  • Аргентина: 7
  • Украина: 7
  • Россия: 4
  • Великобритания: 4
  • Чили: 4
  • Австрия: 3
  • Беларусь: 3
  • Канада: 3
  • Китай: 3
  • Филиппины: 3
  • Бразилия: 3
  • Перу: 2
  • Румыния: 2
  • Австралия, Азербайджан, Камбоджа, Ирландия, Португалия, Испания, Швейцария, Колумбия, Парагвай: по одному человеку
  • Германия, Мексика: граждане посреди заложников
  • Италия, Парагвай, Шри-Ланка, Танзания: граждане среди пропавших без вести.

Как сообщалось, Израиль приказал жителям сектора Газа эвакуироваться на юг. Иерусалим заявил о создании безопасного коридора и предложил жителям сектора Газа эвакуироваться с 10:00 до 16:00 14 октября.

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Дата публикации
Просмотры
139
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