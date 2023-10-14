Жертвами нападения ХАМАСа на Израиль стали более 100 иностранцев

Речь идет об иностранцах из 31 страны.

В результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль с израильской стороны погибли более 1,3 тыс. человек. Впрочем, не все жертвы атаки – это израильтяне. Среди них более сотни граждан других стран.

Список погибших, пропавших без вести и взятых в заложники иностранцев составило агентство AFP.

Следует отметить, что в список попали более 100 человек из 31 страны. Власти этих государств подтвердили гибель своих граждан:

США: 27 погибших

Таиланд: 24

Франция: 15

Непал: 10

Аргентина: 7

Украина: 7

Россия: 4

Великобритания: 4

Чили: 4

Австрия: 3

Беларусь: 3

Канада: 3

Китай: 3

Филиппины: 3

Бразилия: 3

Перу: 2

Румыния: 2

Австралия, Азербайджан, Камбоджа, Ирландия, Португалия, Испания, Швейцария, Колумбия, Парагвай: по одному человеку

Германия, Мексика: граждане посреди заложников

Италия, Парагвай, Шри-Ланка, Танзания: граждане среди пропавших без вести.

Как сообщалось, Израиль приказал жителям сектора Газа эвакуироваться на юг. Иерусалим заявил о создании безопасного коридора и предложил жителям сектора Газа эвакуироваться с 10:00 до 16:00 14 октября.

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