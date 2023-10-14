Жертвами нападения ХАМАСа на Израиль стали более 100 иностранцев

Речь идет об иностранцах из 31 страны.
В результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль с израильской стороны погибли более 1,3 тыс. человек. Впрочем, не все жертвы атаки – это израильтяне. Среди них более сотни граждан других стран.
Список погибших, пропавших без вести и взятых в заложники иностранцев составило агентство AFP.
Следует отметить, что в список попали более 100 человек из 31 страны. Власти этих государств подтвердили гибель своих граждан:
- США: 27 погибших
- Таиланд: 24
- Франция: 15
- Непал: 10
- Аргентина: 7
- Украина: 7
- Россия: 4
- Великобритания: 4
- Чили: 4
- Австрия: 3
- Беларусь: 3
- Канада: 3
- Китай: 3
- Филиппины: 3
- Бразилия: 3
- Перу: 2
- Румыния: 2
- Австралия, Азербайджан, Камбоджа, Ирландия, Португалия, Испания, Швейцария, Колумбия, Парагвай: по одному человеку
- Германия, Мексика: граждане посреди заложников
- Италия, Парагвай, Шри-Ланка, Танзания: граждане среди пропавших без вести.
Как сообщалось, Израиль приказал жителям сектора Газа эвакуироваться на юг. Иерусалим заявил о создании безопасного коридора и предложил жителям сектора Газа эвакуироваться с 10:00 до 16:00 14 октября.