ЦАХАЛ назвал количество израильских заложников, которых удерживает ХАМАС

В ЦАХАЛе подсчитали, сколько израильских заложников ХАМАС удерживает в Секторе Газы после 7 октября 2023 года.

Террористы ХАМАС продолжают удерживать в Секторе Газы 126 израильских заложников.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также, по данным ЦАХАЛ, общее количество израильских жертв в результате нападения ХАМАС составляет более 1300 убитых. Израильские военные также заявили, что по меньшей мере 279 их солдат были убиты.

ХАМАС в свою очередь заявил, что в результате израильских авиаударов были убиты 13 заложников, среди которых были иностранцы.

Министерство здравоохранения Сектора Газы заявило, что более 2300 человек погибли во время бомбардировок Израиля, а врачи предупреждают, что еще тысячи человек могут погибнуть, поскольку в медицинских учреждениях закончатся топливо и запасы.

Напомним, по данным СМИ, жертвами нападения ХАМАСа на Израиль стали более 100 иностранцев, в том числе украинцы.

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