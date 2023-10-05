Бригада електриків на Київщині підірвалася на протитанковій міні (фото)

У четвер, 5 жовтня, в селищі Макарів на Київщині на протитанковій міні підірвалася бригада РЕМ.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Київській області.

Повідомлення про вибух надійшло о 12:03 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району. Нещастя сталося на вулиці Фрунзе, в районі кладовища.

“Внаслідок вибуху, травмовано 3 особи, з них одну особу у тяжкому стані госпіталізовано до міста Києва, інші - від госпіталізації відмовилися”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля.

Пошкоджено автомобіль РЕМ “ГАЗ 53” та “Volkswagen”.

Нагадаємо, раніше під час роботи у полі у Харківській області на міні підірвався комбайн.

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