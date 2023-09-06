Вантажівка підірвалася на міні на Харківщині: у кабіні були двоє молодих людей

У Норцівському лісництві у Харківській області вантажівка підірвалася на міні. Водій та пасажир отримали поранення.

На Харківщині на міні підірвалася вантажівка. Поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Інцидент стався 6 вересня близько 9:00. До відділу поліції Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської ОТГ попередньо на протитанковій міні підірвався “ГАЗ-53”.

У поліції кажуть, що водій та пасажир транспортного засобу 29 і 25 років отримали поранення. Їх доставили до лікарні.

"Вирішується питання щодо внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, у неділю, 3 вересня, в Чорноморці Миколаївської області на міні в воді підірвався 36-річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху він загинув.

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