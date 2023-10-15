На Черниговщине на мине подорвались два человека – один погиб на месте

В пригороде Чернигова двое мужчин подорвались на мине в лесополосе.
В Черниговской области 15 октября на мине подорвались двое мужчин. Один из них погиб, второй – травмирован.
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
"В 14:57 поступило сообщение о подрыве на взрывном устройстве в лесополосе на территории Киинской территориальной громады. По предварительной информации, один человек погиб, еще один — травмирован", — говорится в сообщении.
Чаус также добавил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и призвал жителей быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.
Напомним, в Харьковской области подорвались двое парней – они скончались на месте.
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