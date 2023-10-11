В Харьковской области подорвались двое парней – они скончались на месте

В Харьковской области умерли двое парней из-за подрыва на взрывном устройстве оккупантов.

В Харьковской области 11 октября возле с. Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, несчастный случай произошел в поле возле с. Граково.

На месте подрыва парней работают экстренные службы. Информация уточняется.

Синегубов также добавил, что гражданское население Харьковщины продолжает страдать от российских мин и неразорванных боеприпасов.

Напомним, в Киевской области бригада электриков подорвалась на противотанковой мине (фото).

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