На Харківщині підірвалися двоє хлопців – вони померли на місці

На Харківщині померли двоє хлопців через підрив на вибуховому пристрої окупантів.

На Харківщині 11 жовтня біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, нещасний випадок трапився у полі біля с. Гракове.

На місці підриву хлопців працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Синєгубов також додав, що цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів.

Нагадаємо, на Київщині бригада електриків підірвалася на протитанковій міні (фото).

Читайте також: