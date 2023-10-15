На Миколаївщині двоє дітей підірвалися на міні: один із них загинув

Підлітки гралися в полі за селом, де раніше велися активні бойові дії.

У неділю, 15 жовтня, у Миколаївській області через підрив на міні загинув 14-річний хлопець. Його 12-річний товариш поранений.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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"Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії", – зазначив Клименко.

Міністр нагадав, що всього від початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 було травмовано.

"Не дивлячись на щоденну роботу наших саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними. Памʼятайте про це", – наголосив очільник МВС.

Нагадаємо, що сьогодні у Чернігівській області на міні підірвались двоє чоловіків. Один з них загинув, другий – травмований.

11 жовтня на Харківщині на міні підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули.

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