На Николаевщине двое детей подорвались на мине: один из них погиб

Подростки играли в поле за селом, где раньше велись активные боевые действия.
В воскресенье, 15 октября, в Николаевской области из-за подрыва на мине погиб 14-летний парень. Его 12-летний товарищ ранен.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Дети играли в поле за селом. Раньше на этой территории велись активные боевые действия", – отметил Клименко.
Министр напомнил, что всего с начала полномасштабного вторжения из-за взрывов на взрывоопасных предметах погибли 248 человек, 525 были травмированы.
"Несмотря на ежедневную работу наших саперов, многие гектары земель еще остаются очень опасными. Помните об этом", — подчеркнул глава МВД.
Напомним, что сегодня в Черниговской области на мине подорвались двое мужчин. Один из них погиб, второй – травмирован.
11 октября в Харьковской области на мине подорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли.
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