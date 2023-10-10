У ЗСУ розповіли про знищення російських ДРГ на Херсонщині

Російські окупанти продовжують запускати свої диверсійно-розвідувальні групи з лівобережжя Херсонської області. Нині вони маневрують на човнах між островами у річці Дніпро.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Своєю чергою, українські військові успішно знищують ДРГ, які росіяни на човнах відправляють вздовж узбережжя Дніпра.

"Тримаються вони все ж таки вздовж лівого узбережжя і маневрують серед островів. Нападів на правий берег вони не застосовують", - сказала Гуменюк.

За словами Гуменюк, маневрування російських човнів фіксують фактично щодня. Втім, такі дії більше пов'язані з логістикою росіян, а також їхніми намаганнями врятувати своїх залишених або поранених військових.

"Це нечисленні групи, тому що вони не можуть використовувати планомірні військові катери на цьому напрямку", – розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила, що для своєї диверсійно-розвідувальної діяльності росіяни переважно використовують відібрані у цивільного населення лівобережжя Херсонської області човни.

Як повідомлялося, російські диверсійно-розвідувальні групи найчастіше намагаються прорвати кордон у Сумській і Чернігівській областях. Метою таких дій є дезорганізація місцевого населення та втручання в роботу ЗСУ.

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