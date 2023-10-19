Аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ біля Бахмута

Наступальні операції ЗСУ тривають. Українська армія здобула успіхи на південь від Бахмута. Тим часом окупанти заявляють, що українські Сили оборони перейшли залізницю біля терикону в районі Кліщіївки на Донеччині.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що протягом минулої доби, 18 жовтня, українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та просунулися на південь від міста.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Кліщіївки. Тим часом, кілька російських "воєнкорів" стверджували, що ЗСУ продовжували атакувати залізничну колію поблизу Кліщіївки. Один з них заявив, що українським захисникам вдалося просунутися на північний схід від цього населеного пункту, а інший стверджував, що вони перейшли залізницю біля терикону в районі Кліщіївки.

Ситуація біля Бахмута. Карта боїв ISW.

На геолокаційних кадрах від 17 жовтня нібито видно, що російські війська контратакували українські позиції на північ від траси E50 на південь від Авдіївки та начебто просунулися місцевою вулицею Соборною в напрямку ресторану "Царська охота" на південній околиці Авдіївки.

Нагадаємо, у ЗСУ інформували, що росіяни контратакували на Бахмутському напрямку. Зазначається, що у цьому районі тривають важкі бої і російські війська спробували контратакувати в напрямку Андріївки та Кліщіївки.

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