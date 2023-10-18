Що відбувається біля "гарячого" Роботиного: звіт генерала Тарнавського (мапа)

Українські Сили оборони продовжують контрнаступ і мають частковий успіх південніше Роботиного.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, на Таврійському напрямку знищено ворожий літак.

"Також воїни ОСУВ "Таврія" продовжують наступ – мають частковий успіх південніше Роботиного", – зазначив Тарнавський.

Роботино на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, провів 33 бойових зіткнення, окрім того здійснив 799 артобстрілів.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії на цьому напрямку протягом доби виконали 1412 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 288 осіб. Три окупанти потрапили в полон.

Знищено 16 одиниць російської військової техніки. Зокрема, 5 ББМ, 4 артилерійських системи, 1 літак, 3 БпЛА, 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів окупантів.

Раніше військовий оглядач Олексій Гетьман пояснив, як ЗСУ можуть використати намагання росіян захопити Авдіївку.

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