У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи — ОВА

Усі екстерні служби працюють на місці події, подробиць про руйнування чи постраждалих поки немає.

Увечері в середу, 18 жовтня, у місті Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, всі екстерні служби працюють на місці події. подробиць про ймовірні руйнування чи постраждалих він не повідомив.

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Голова Дніпропетровської ОВА також закликав дотримуватися інформаційної гігієни, тобто не повідомляти про місця ймовірних влучань чи роботу української ППО.

Раніше у Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування російськими агресорами авіаційного озброєння у прифронтових районах.

Нагадаємо, уранці 18 жовтня ракетний удар російських терористів забрав життя 31-річної мешканки Дніпропетровщини, яка була у будинку разом із двома неповнолітніми дітьми.

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