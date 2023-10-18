У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи — ОВА

Усі екстерні служби працюють на місці події, подробиць про руйнування чи постраждалих поки немає.
Увечері в середу, 18 жовтня, у місті Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова ОВА Сергій Лисак.
За його словами, всі екстерні служби працюють на місці події. подробиць про ймовірні руйнування чи постраждалих він не повідомив.
Голова Дніпропетровської ОВА також закликав дотримуватися інформаційної гігієни, тобто не повідомляти про місця ймовірних влучань чи роботу української ППО.
Раніше у Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування російськими агресорами авіаційного озброєння у прифронтових районах.
Нагадаємо, уранці 18 жовтня ракетний удар російських терористів забрав життя 31-річної мешканки Дніпропетровщини, яка була у будинку разом із двома неповнолітніми дітьми.
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