У Харкові лунають вибухи: РФ атакувала місто

Сталися влучання в одному з районів Харкова.

У Харкові у середу, 18 жовтня, пролунали вибухи. Російська окупаційна армія обстрілює місто під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", - йдеться у дописі голови ОВА.

Тим часом міський голова Ігор Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, "приліт" стався в Індустріальному районі.

"Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги", - поінформував мер

У Харківській області повітряну тривогу оголосили о 11:47. Згодом про вибухи у місті почали інформувати моніторингові канали та місцеві медіа, а також поліція.

Зазначимо, що Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей. Крім Харківщини, "почервоніли" Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька і Запорізька області.

Як повідомлялося, 18 жовтня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Окупанти завдали удару по приватному сектору - по селищу Обухівка. Загинула 31-річна жінка.

Крім того, у Запоріжжі лунали вибухи. Офіційної інформації немає.

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