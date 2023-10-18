У Запоріжжі лунають вибухи

Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
У Запоріжжі пролунали вибухи вранці 18 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві житетлі і пабліки.
"В Запоріжжі чули віддалений вибух. Як вважають, це з передмістя", – повідомляється в Мережі.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для східних та південно-східних областей України.
Нагадаємо, в ніч проти 18 жовтня росіяни влаштували ракетну атаку по Запоріжжю: ворог випустив шість ракет та влучив у житловий багатоквартирний будинок. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо постраждали.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічний обстріл Запоріжжя: кількість загиблих і поранених зросла!
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