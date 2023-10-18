Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі пролунали потужні вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
5734
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Дніпрі пролунали потужні вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

В області оголошено повітряну тривогу.

У Дніпрі у середу, 18 жовтня, пролунали вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. 

Про вибухи в обласному центрі повідомляють моніторингові канали і місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі чутно вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибухи були потужними та пролунали кілька разів. 

Місцева влада вибухи не коментує. Втім, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук просить людей не ігнорувати тривогу. 

"Дніпро! Не ігноруйте тривогу. Перебувайте в укриттях. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких", - наголосив він.

Слід зауважити, що наразі у східних та південно-східних областях лунають сирени. Повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Як повідомлялося, у Запоріжжі лунають вибухи. В області оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із ракетною небезпекою. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5734
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація