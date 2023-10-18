В Днепре прогремели мощные взрывы

В Днепре в среду, 18 октября, раздались взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

О взрывах в областном центре сообщают мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В Днепре слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы были мощными и раздались несколько раз.

Местные власти взрывы не комментируют. Впрочем, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук просит людей не игнорировать тревогу.

"Днепр! Не игнорируйте тревогу. Находитесь в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких", — подчеркнул он.

Следует отметить, что сейчас в восточных и юго-восточных областях раздаются сирены. Воздушная тревога связана с ракетной опасностью.

Как сообщалось,в Запорожье раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью.

Читайте также: