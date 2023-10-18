Генштаб рассказал об успехах ВСУ на фронте: детали

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех на двух участках фронта. Тем временем российские оккупанты продолжают активные штурмы на Купянском направлении.

Об этом во время телемарафона рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Отмечается, что украинские защитники имеют частичный успех в Мелитопольском направлении — районе южнее Роботиного Запорожской области.

По словам Ковалева, украинские Вооруженные силы продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и наступательную операцию на Мелитопольском. В частности, Силы обороны давят на оккупантов южнее Бахмута и закрепляются на рубежах. В свою очередь, оккупационные войска РФ пытались восстановить утраченные позиции у Клищиевки.

Кроме того, в Донецкой области оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Около города в течение суток украинская армия отразила пять атак противника. Тем временем на Марьинском и Шахтерском направлениях защитники отразили более 20 вражеских атак.

Также активные бои продолжаются в Харьковской области, подчеркнул Ковалев. Так, на Купянском направлении украинские военные за сутки отразили более 15 атак российских захватчиков.

Напомним, начался 602-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. В утренней сводке Генштаба сообщили, что ВСУ продолжают наступление на востоке и юге. В течение суток 17 октября произошло 69 боевых столкновений.

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