Генштаб розповів про успіхи ЗСУ на фронті: деталі

Збройні сили України мають частковий успіх на двох ділянках фронту. Тим часом російські окупанти продовжують активні штурми на Куп'янському напрямку.

Про це під час телемарафону розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Зазначається, що українські захисники мають частковий успіх на Мелітопольському напрямку - районі південніше Роботиного Запорізької області.

За словами Ковальова, українські Збройні сили продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському. Зокрема, Сили оборони тиснуть на окупантів південніше Бахмута та закріплюються на рубежах. Своєю чергою, окупаційні війська РФ намагалися відновити втрачені позиції біля Кліщіївки.

Крім того, у Донецькій області окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. Біля міста протягом доби українська армія відбила п'ять атак противника. Тим часом на Мар'їнському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 20 ворожих атак.

Також активні бої тривають у Харківській області, наголосив Ковальов додав. Так, на Куп'янському напрямку українські військові за добу відбили понад 15 атак російських загарбників.

Нагадаємо, розпочався 602 день російської повномасштабної військової агресії проти України. У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на сході та півдні. Протягом доби 17 жовтня відбулось 69 бойових зіткнень.

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