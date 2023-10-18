Байден несподівано переніс свій візит до Йорданії: названо причину

Джо Байден висловив глибокі співчуття з приводу невинних жертв вибуху в госпіталі на території Сектору Гази.

Президент США Джо Байден переніс свій візит до Йорданії. Там він планував зустрітися з королем країни, главою Палестинської автономії та лідером Єгипту.

Про це повідомив офіційний представник Білого дому, пише BBC.

“Після консультації з королем Йорданії Абдаллою II, а також з огляду на жалобу, оголошену президентом Палестинської автономії Аббасом, президент Байден відкладе свою поїздку до Йорданії та заплановану зустріч із цими двома лідерами та президентом Єгипту Сісі”, - йдеться у повідомленні.

Сам Джо Байден висловив глибокі співчуття з приводу невинних жертв вибуху в госпіталі на території Сектору Гази та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Проте найближчим часом може відбутися особисті консультації з арабськими лідерами. Байден також погодився продовжувати регулярні й безпосередні контакти з кожним із них упродовж наступних днів.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що армія Штатів не вступатиме у війну Ізраїлю та ХАМАС.

Читайте також: