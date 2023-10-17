У Байдена відповіли, чи вступлять війська США у війну проти ХАМАС

У Білому домі заявили, що поки США не мають намірів відправляти військових для допомоги Ізраїлю.

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що армія Штатів не вступатиме у війну Ізраїлю та ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для звільнення заручників.

Про це повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, пише The Hill.

Кірбі сказав, що саме зараз американська влада не має планів відправляти військових для звільнення заручників, однак це не означає, що таке рішення пізніше не буде ухвалено.

Чиновник Білого дому сказав, що "не виключатиме будь-що", коли йдеться про громадян США, які опинилися в полоні терористів. Як відомо, зниклими безвісти в Ізраїлі після нападу терористів ХАМАС вважаються щонайменше 13 американців. Однак у Держдепі сказали, що не виключають, що не всі вони в заручниках у бойовиків.

За словами Кірбі, із сектору Гази надходить дуже мало інформації про заручників, і для того, щоб працювати над конкретними варіантами їхнього порятунку, потрібно мати більше даних. Зокрема, поки що немає інформації про місцеперебування та кількість полонених бойовиками ХАМАС людей.

Позиція США щодо війни в Ізраїлі

Президент США Джо Байден повідомив, яку зброю його країна надасть Ізраїлю. Зокрема, йшлося про боєприпаси та перехоплювачі, які посилять "Залізний купол".

Згодом стало відомо, що США та Ізраїль обговорюють можливість найближчого візиту американського президента Джо Байдена до Ізраїлю. Найімовірніше, це відбудеться у середу, 18 жовтня.

Сам Байден, коментуючи події в Ізраїлі, заявив, що терористичне угруповання ХАМАС має бути знищене, однак Ізраїль має зберегти Палестинську державу.

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