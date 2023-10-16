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Байден може прибути до Ізраїлю - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Байден може прибути до Ізраїлю - ЗМІ

Байден може відвідати Ізраїль / Фото: Associated Press

Обговорюється візит Байдена до Ізраїлю.

США та Ізраїль обговорюють можливість найближчого візиту американського президента Джо Байдена до Ізраїлю, повідомляє обізнане джерело.

Про це пише Sky News

За словами джерела, це відбувається на запрошення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Це відбудеться після подібного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який провів у регіоні майже тиждень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден повідомив, яку зброю його країна надасть Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, як Росія може використати війну в Ізраїлі проти України.

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Дата публікації
Перегляди
47
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