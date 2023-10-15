Путін - про можливу війну РФ із США: "Ми всі готуємося"

Путін озвучив свій принцип, якого дотримується упродовж правління: "Хочеш миру – готуйся до війни".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито у США "готуються до війни" із Росією та Китаєм.
Таку заяву очільник озвучив російським пропагандистам.
"Ми всі готуємося до війни, ми всі готуємося, бо дотримуємося стародавнього принципу: хочеш миру – готуйся до війни. Але ми виходимо з того, що ми хочемо миру, але якщо вони хочуть воювати з Росією, то це зовсім інша війна", - сказав він.
Окрім того, господар Кремля цинічно порівняв війну в Україні, яку ведуть його війська, та в Ізраїлі. Він заявив, що його "СВО" - це зовсім інше, ніж зараз відбувається на Близькому Сході.
"Це не проведення СВО. Ви подивіться на Близькому Сході. Хіба там спеціальна військова операція? Хіба можна порівняти. А якщо говорити про війну з великими ядерними державами, то це інша історія зовсім. Я не думаю, що людям при здоровому глузді це може спасти на думку. Якщо вона приходить, то це змушує нас тільки насторожуватися. Тим більше, воювати відразу і з Росією, і з Китаєм. Нісенітниця, звичайно", - впевнений диктатор РФ.
Нагадаємо, раніше Путін прокоментував український контрнаступ.
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