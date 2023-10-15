Після стрілянини Ізраїль запровадив заборонену зону на кордоні з Ліваном

Після стрілянини, яка сталася на півночі Ізраїлю, запровадили 4-кілометру заборонену зону на кордоні з Ліваном.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Ізраїлю "ЦАХАЛ".

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"Відповідно до оцінки ситуації та нещодавнього інциденту зі стріляниною на півночі Ізраїлю, територія до чотирьох кілометрів від північного кордону з Ліваном закрита. ЦАХАЛ наголошує, що вхід на територію заборонений, і просить громадськість знати про це та не заходити на територію", - сказано у заяві.

Армія оборони Ізраїлю закликала мирних жителів, які проживають у районі до двох кілометрів від кордону, залишатися поблизу охоронних зон.

"Крім того, GPS було обмежено в зонах активних бойових дій відповідно до різних оперативних потреб. Громадяни в цьому районі повинні знати, що обмеження GPS можуть спричинити тимчасові збої в програмах на основі визначення місцезнаходження", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляє, що Ізраїль на кілька днів відклав операцію в Секторі Гази.

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