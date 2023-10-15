Іран пригрозив Ізраїлю втрутитись у війну

Іран через ООН застерігає Ізраїль від продовження наземного наступу в Газі. В іншому разі Тегеран втрутиться у війну.

Про це повідомляє Axios два дипломатичних джерела, які знають ситуацію.

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За даними джерел, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан зустрівся з представником ООН на Близькому Сході Тором Веннесландом у суботу, 14 жовтня, в Бейруті. Після зустрічі останній зателефонував ізраїльському раднику з національної безпеки Цахі Ханегбі та іншим офіційним особам і передав повідомлення Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що наземна операція у Газі - це для них "червона лінія".

" Іран надіслав Ізраїлю повідомлення в суботу, в якому підкреслив, що він не хоче подальшої ескалації війни між ХАМАС та Ізраїлем, але що йому доведеться втрутитися, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться", - йдеться на сайті видання.

Журналісти інформаційного агентства зазначають, що " бойові дії між ХАМАС та Ізраїлем переростуть у регіональну війну, якщо Іран втягнеться прямо чи опосередковано". Це Тегеран може зробити через групу бойовиків у Сирії або, підтримавши будь-яке рішення "Хезболли".

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відмовився від коментарів.

Як повідомляли раніше, прем’єр-міністр Ізраїлю оголосив початок відплати ХАМАС. Це він сказав, коли відвідав кібуц Беері та кібуц Кфар-Азза — два прикордонних населених пункти біля Сектору Гази, які постраждали під час кривавої атаки на ці території.

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