Ізраїль атакував сирійський аеропорт в Алеппо - ЗМІ

Про це пише The Times of Israel.

Також щоденна газета Al-Watan повідомляє, що удар потрапив на злітно-посадкову смугу аеропорту Алеппо, через що він був виведений з ладу через кілька годин після того, як він був усунений після аналогічного удару Ізраїлю в четвер.

Напад на аеропорт Алеппо стався незабаром після того, як дві ракети були випущені з Сирії по Голанським висотам.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю готується до наступних етапів війни з палестинськими терористами в Секторі Газа і закликає палестинців на півночі евакуюватися.

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