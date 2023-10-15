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Ізраїль атакував сирійський аеропорт в Алеппо - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ізраїль атакував сирійський аеропорт в Алеппо - ЗМІ

Сирія раніше обстріляла Ізраїль / Фото: pixabay.com

Сирійське проурядове ЗМІ повідомляє, що ізраїльські військові атакували міжнародний аеропорт північного міста Алеппо, вивівши його з ладу.

Про це пише The Times of Israel

Також щоденна газета Al-Watan повідомляє, що удар потрапив на злітно-посадкову смугу аеропорту Алеппо, через що він був виведений з ладу через кілька годин після того, як він був усунений після аналогічного удару Ізраїлю в четвер.

Напад на аеропорт Алеппо стався незабаром після того, як дві ракети були випущені з Сирії по Голанським висотам.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю готується до наступних етапів війни з палестинськими терористами в Секторі Газа і закликає палестинців на півночі евакуюватися.

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Дата публікації
Перегляди
340
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