Израиль атаковал сирийский аэропорт в Алеппо — СМИ

Сирийское проправительственное СМИ сообщает, что израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо, выведя его из строя.

Об этом пишет The Times of Israel.

Также ежедневная газета Al-Watan сообщает, что удар попал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо, из-за чего он был выведен из строя несколько часов спустя после того, как он был устранен после аналогичного удара Израиля в четверг.

Нападение на аэропорт Алеппо произошло вскоре после того, как две ракеты были выпущены из Сирии по Голанским высотам.

Напомним, Армия обороны Израиля готовится к следующим этапам войны с палестинскими террористами в Секторе Газа и призывает палестинцев на севере эвакуироваться.

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