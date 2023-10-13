"Хезболла" заявила, что "полностью готова" воевать против Израиля

Ливанское боевое движение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, заявляет, что готово присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля.

В "Хезболле" говорят, что "полностью готовы" воевать против Израиля.

Об этом пишет The Times of Israel.

Так, заместитель лидера "Хезболла" Наим Кассем заявил, что "когда настанет подходящее время", "Хезболла" присоединится к ХАМАСу.

"Мы полностью готовы, и когда придет время для действий, мы это сделаем", – сказал Кассем на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута.

Кто такие боевики "Хезболла"

"Хезболла" является радикальной шиитской партией, базирующейся в Ливане. Она выступает за создание в Ливане исламского государства типа Ирана и для этого иногда прибегает к организации терактов, за что была признана террористической организацией в ряде стран, в том числе США, Израиле, некоторых странах Европы, а также Лиге арабских государств.

Говорить о численности "Хезболлы" сложно, однако, по разным оценкам, она составляет от 7 до 30 тысяч человек. "Хезболла" имеет 14 представителей в парламенте Ливана и почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

Участие "Хезболлы" в войне против Израиля

Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал "мусульманские и арабские страны" "координировать усилия", чтобы "прекратить преступления" Израиля.

Однако с 7 октября участие "Хезболлы" в боевых действиях ограничивалось бомбардировкой израильских позиций на севере Израиля с территории южного Ливана.

13 октября стало известно, что лидер военизированной организации "Хезболла" обсудил с находящимся с визитом в Ливане министром иностранных дел Ирана "позиции, которые следует принять" на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Читайте также: